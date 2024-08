Polícia de Jaguariúna prende dois homens após furto e tentativa de extorsão

Na manhã do dia 16 de agosto, uma equipe policial em patrulhamento pela área do 1º Pelotão da Polícia Militar de Jaguariúna foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de roubo em andamento na Rua Guanabara.

No local, a vítima relatou que dois indivíduos, aparentemente moradores de rua, furtaram seu celular, que estava na cabine de seu veículo Renault Master, enquanto realizava uma entrega. Ao perceber o furto, a vítima tentou recuperar o aparelho, mas foi agredida e ameaçada pelos suspeitos, que ainda exigiram dinheiro para devolver o celular.

Com as informações e características dos suspeitos, os policiais retornaram ao patrulhamento e avistaram os dois indivíduos na Rua São Paulo. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas um transeunte informou ter visto um dos abordados arremessar um objeto na Rua Guanabara. Com o apoio de outra viatura, foi localizado o celular furtado, um Motorola G30.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O caso foi registrado como roubo impróprio.