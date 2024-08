Polícia Detém Suspeito por Direção Perigosa em Mogi Guaçu: Motocicleta Era Produto de Roubo

Na tarde de 8 de agosto, uma equipe da Polícia Militar, durante uma operação de patrulhamento de rotina em Mogi Guaçu, avistou o condutor de uma motocicleta Honda, modelo 150 FAN, que apresentou comportamento suspeito ao perceber a presença das viaturas. O indivíduo acelerou bruscamente e desviou seu trajeto, ignorando a tentativa de abordagem policial e iniciando uma perseguição pelas ruas dos bairros Santa Terezinha e Canaã II.

Durante a ação, a equipe de Radiopatrulha com Motocicletas (RPM) manteve contato com o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que, ao realizar a consulta da placa da motocicleta, confirmou que o veículo era produto de roubo, conforme registrado no Sistema de Informações Operacionais da Polícia Militar (SIOPM).

O condutor realizou diversas manobras perigosas, desobedecendo ordens de parada, até chegar à sua residência. Em posse do controle remoto do portão automático, ele acionou a abertura e entrou rapidamente com a moto na garagem. A equipe policial, no entanto, seguiu no encalço e conseguiu deter o indivíduo dentro da casa, encerrando a perseguição.

Durante a abordagem, não foram encontrados itens ilícitos com o suspeito. Contudo, as autoridades continuam as investigações para esclarecer o envolvimento do condutor com o roubo da motocicleta. O caso foi encaminhado para a delegacia de Mogi Guaçu, onde o indivíduo prestará depoimento e as medidas legais cabíveis serão tomadas.