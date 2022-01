Polícia identifica corpo encontrado em Cosmópolis

Jovem de 33 anos de idade foi alvejado quatro vezes no peito

Diego Roberto Bibiano, de 33 anos, é o homem encontrado morto em frente a uma empresa de Cosmópolis.

Relembre o caso:

Diego foi localizado morto em frente a uma empresa de Cosmópolis na madrugada desta quarta-feira (12). A Policia Civil atendeu a ocorrência com apoio da Guarda Municipal. O crime aconteceu na Rua Marcelo Lugli, próximo ao cruzamento com a Rua Francisco de Mário, no Jardim Bela Vista.

De acordo com o relato dos policiais que estavam no local, a vítima apresentava sangramento no tórax e a perícia foi acionada. Um carro de modelo Pointer também estava estacionado nas proximidades e levantou suspeitas.

Assim que a perícia chegou constatou quatro perfurações de arma de fogo na região do peito da vítima, dentro do veículo também foi localizado chumbo, local de onde a investigação afirma que vieram os disparos, contudo, na sequência, o carro foi abandonado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a Polícia Civil segue investigando o caso.

O Portal Cosmopolense acompanha o caso e assim que novas informações surgirem a reportagem será atualizada.