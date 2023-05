Polícia investiga van escolar incendiada em Pedreira

Reportagem: Susi Baião

Uma van escolar foi completamente destruída pelo fogo, na madrugada de terça- feira (16), na Rua Aparecida Moratori Queiroz, no Jardim dos Ypês em Pedreira. Não havia ninguém no veículo na hora incêndio.

O fogo teve início por volta das 4h. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado para controlar o fogo .

A perícia também esteve no local e o incêndio será investigado pela Polícia Civil.

A proprietária do veículo, Eliana Barros, de 50 anos, disse que estava dormindo quando soube do incêndio através do seu sócio que ligou e informou que alguém havia passado pelo local e viu a van pegando fogo.

Eliana contou que o veículo era usado para transportar alunos no período da manhã, tarde e noite. E sempre o deixava estacionado na via, que fica na mesma rua onde mora, devido ao morro e o veículo não caber em sua garagem. “É uma sensação de desespero, ela é minha ferramenta de trabalho ,” disse em tom de desespero.

A van, segundo ela, não tinha seguro e para não perder a linha de transporte dos alunos, a comerciante teve que alugar uma outra de um conhecido para poder trabalhar. “Hoje eu vou ter que pagar a que eu não tenho mais, e o aluguel da outra pra poder sobreviver e sustentar os meus filhos”, lamentou.

Ainda segundo a comerciante, o funcionário de um condomínio próximo ao local disse que viu duas pessoas próximas a van.

Além do prédio, imagens de outros lugares serão analisadas pela polícia.