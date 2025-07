Polícia Militar apreende motocicleta com sinais identificadores adulterados em Pedreira

Condutor tentou fugir a pé, mas foi abordado; motocicleta estava com placa falsa e licenciamento vencido desde 2018

Na tarde da última sexta-feira (4), policiais militares de Pedreira apreenderam uma motocicleta com sinais identificadores adulterados durante patrulhamento no Jardim Marajoara. A ação teve início quando os agentes avistaram dois indivíduos, sendo que um deles estava em uma motocicleta. Ao notarem a presença da viatura, ambos se dispersaram.

A equipe acompanhou a motocicleta e, ao tentar realizar a abordagem, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé, mas acabou retornando ao local, onde foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo, porém a verificação da placa revelou que ela era falsa e apresentava diversas irregularidades em sua fabricação.

Através da numeração do chassi e do motor, os policiais conseguiram identificar o emplacamento verdadeiro, constatando que o último licenciamento do veículo ocorreu em 2018.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Pedreira. A motocicleta foi apreendida e o condutor liberado após a elaboração de boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência.