Polícia Militar apreende motocicleta e prende procurado pela Justiça em Itapira

Ações distintas foram registradas no domingo, dia 31, e resultaram na apreensão de uma moto com placa tampada e na captura de um homem condenado por tráfico de drogas

A Polícia Militar registrou duas ações distintas em Itapira no domingo, dia 31. As ocorrências resultaram na apreensão de uma motocicleta e na prisão de um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Na madrugada, policiais militares estavam em deslocamento para atendimento de uma ocorrência quando, pela rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, se depararam com diversas motocicletas em comboio.

Durante a aproximação, a equipe constatou que uma das motos estava com a placa tampada. Os policiais tentaram realizar a abordagem por meio de sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu.

Segundo a Polícia Militar, os ocupantes acessaram uma via no município e continuaram a fuga. Ao tentar fazer uma curva no bairro São Vicente, o condutor perdeu o controle da motocicleta, derrapou e caiu junto com o passageiro.

Mesmo após a queda, os dois tentaram fugir a pé em sentidos opostos. Os policiais conseguiram abordar o condutor a poucos metros do local e verificaram que ele não era habilitado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado boletim por conduzir veículo sem habilitação e adulteração de sinal identificador. A motocicleta foi apreendida e o condutor responderá em liberdade.

Já na tarde do mesmo dia, policiais militares receberam informações sobre um indivíduo procurado pela Justiça pela prática do crime de tráfico de drogas. As equipes iniciaram diligências e conseguiram identificar o local onde ele estaria.

O homem foi localizado em uma propriedade na zona rural de Itapira, onde também funciona uma clínica de reabilitação. De acordo com a Polícia Militar, funcionários informaram que ele estava internado, possivelmente em tratamento.

O indivíduo foi encontrado na cozinha da instituição e abordado. Nada de ilícito foi localizado em sua posse. Após a confirmação dos dados pessoais e consulta criminal, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o homem permaneceu preso.

Fonte: Polícia Militar

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