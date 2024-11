Polícia Militar Captura Homem Procurado pela Justiça em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 25 de novembro, a Polícia Militar realizou a captura de um homem procurado pela Justiça durante patrulhamento em Mogi Guaçu. A ocorrência teve início quando uma equipe policial se deparou com um motociclista, identificado por um dos agentes como alvo de mandado de prisão.

Ao tentar abordar o indivíduo, ele conseguiu fugir, sendo perdido de vista momentaneamente. Após buscas intensivas, os policiais localizaram o suspeito entrando em sua residência. De posse do mandado de prisão, a equipe realizou contato no local, onde o indivíduo, identificado como R., atendeu a guarnição e foi abordado. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Com a confirmação do mandado de prisão ativo, relacionado ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), que trata de crimes de trânsito, foi dada voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido até a delegacia de Itapira, onde teve contato com seu advogado. Posteriormente, R. foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

O delegado formalizou a prisão por meio do Boletim de Ocorrência e determinou o recolhimento do indivíduo, que agora permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança e a ordem pública, retirando das ruas pessoas com pendências judiciais.