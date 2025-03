Polícia Militar captura procurado por estupro em Mogi Mirim

No último sábado, 2 de março, a Polícia Militar prendeu um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro em Mogi Mirim. A captura ocorreu durante patrulhamento no bairro Saúde, após a equipe receber informações sobre o paradeiro do suspeito.

Os policiais apuraram que o indivíduo trabalhava como motorista de ônibus e intensificaram a vigilância no Terminal Rodoviário da cidade. Com apoio do CGP2, conseguiram localizar e abordar o homem, confirmando, via COPOM, a existência de um mandado de prisão em seu nome.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.