Polícia Militar de Artur Nogueira Captura Foragido da Justiça Durante Operação de Trânsito

A Polícia Militar de Artur Nogueira capturou um homem foragido da justiça durante uma fiscalização de trânsito na rodovia SP-107, na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 17h. O indivíduo era procurado por não pagar pensão alimentícia e foi localizado durante uma abordagem realizada no Balneário Guilherme Carlini.

A operação, conduzida por equipes da PM, visava coibir práticas ilícitas e garantir a segurança no trânsito, especialmente devido ao grande fluxo de veículos naquele horário. Durante a fiscalização, os policiais abordaram um Fiat Siena com dois ocupantes.

Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultarem os antecedentes criminais, os agentes constataram que o passageiro do veículo possuía um mandado de prisão em aberto por inadimplência de pensão alimentícia. O homem recebeu voz de prisão no local e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Artur Nogueira para as providências legais.

Após o registro da ocorrência, o foragido permaneceu à disposição da Justiça e aguarda as medidas cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância dessas operações para garantir a segurança da população e combater a criminalidade na região.