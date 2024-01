Polícia Militar de Itapira Captura Procurado por Violência Doméstica em Operação Bem-Sucedida

Da Redação

Na tarde de hoje, por volta das 12h20, a Polícia Militar de Itapira realizou mais uma operação bem-sucedida ao capturar um indivíduo procurado pela justiça. O homem identificado como C. D., de 56 anos, foi detido em uma ação coordenada pela equipe policial.

A ação teve início quando a equipe estava em patrulhamento e recebeu um chamado para comparecer ao Poupa Tempo da cidade. Segundo relatos de um funcionário do local, havia informações sobre a presença de um procurado da justiça na área. Diante das informações, a equipe prontamente se dirigiu ao local indicado para verificar a situação.

Ao chegar ao Poupa Tempo, os policiais fizeram contato com o suspeito, identificado como C. D., e procederam com a condução até a Delegacia de Polícia. No local, o escrivão tomou conhecimento dos fatos, e o delegadodeterminou a elaboração do Boletim de Ocorrência/Prisão em flagrante por violência doméstica.

O procurado da justiça permaneceu à disposição das autoridades, aguardando as devidas providências legais. Destaca-se que esta é a segunda captura realizada no mesmo dia em Itapira, evidenciando o comprometimento da Polícia Militar na manutenção da ordem e na busca por indivíduos que estejam em situação irregular perante a justiça.

A ação policial ressalta a importância do trabalho conjunto entre as autoridades e a colaboração da população para garantir a segurança e a tranquilidade na cidade de Itapira. A Polícia Militar permanece atenta e dedicada a manter a ordem pública e a garantir a segurança da comunidade.