Polícia Militar de Pedreira prende indivíduo por furto

Após receber denuncia de Furto em andamento pelo bairro Corcovado, em Pedreira, as equipes de policiais militares Cb PM Alexandre e Sd PM Marino e Cb PM Patrone e Sd PM Meles se deslocaram rapidamente para o local dos fatos onde em contato com a vítima os policiais foram informados de que o individuo havia se evadido pelos telhados.

Foi realizado um cerco nas imediações, com as características do acusado passado pelo solicitante, os policiais conseguiram localizar o individuo, o mesmo foi abordado e busca pessoal realizada, nada de ilícito foi localizado. Questionado sobre os fatos, o mesmo informou as equipe que estava na prática do crime.

Diante da confissão do meliante, os PMs retornaram ao local onde uma testemunha reconheceu o individuo e levou os militares até onde o homem, havia dispensado a mochila com os objetos furtados.

O indivíduo furtou 2 kg de fios de cobre que foram cortados do painel de energia e também vários objetos do barracão. Foi solicitada a presença de uma equipe da Polícia Científica de Mogi Guaçu para a realização de uma perícia técnica.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao individuo que foi apresentado a Central Polícia Judiciária – CPJ, em Jaguariúna onde o delegado de plantão Dr. João Luiz Rissato ratificou a prisão em flagrante por furto sendo recolhido e ficando a disposição da justiça.