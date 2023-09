Polícia Militar desmantela quadrilha de roubo de carga, prende oito e impede assalto na Anhanguera

Reportagem: Susi Baião

Oito pessoas foram presas pela Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira(21), suspeitas de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubo de cargas. A prisão aconteceu em um galpão, localizado as margens da rodovia Anhanguera. A polícia chegou até os criminosos, após receber uma denúncia anônima que indicava que os suspeitos estariam planejando um roubo de carga na Anhanguera, o que levou os policiais a agirem rapidamente.

No local, os agentes encontraram, além dos suspeitos, diversos equipamentos que seriam possivelmente usados ​​no assalto planejado. Entre os itens apreendidos estavam:

Uma pistola Glock, modelo G28, um jammer, um dispositivo utilizado para bloquear o sinal de rastreamento de veículos, dificulta a localização da carga roubada.

Uma rádio HT, provavelmente usada para comunicação entre os membros da quadrilha.

Braçadeiras, para imobilizar vítimas.

Placas falsas com números correspondentes a um caminhão estacionado em um pátio no município de Iracemápolis.

No interior do galpão, foi encontrado um veículo GM/Corsa, de cor prata, estacionado, e no porta-malas desse veículo, foi localizado um simulacro de fuzil, o que levanta preocupações sobre a potencial violência planejada pela quadrilha caso o assalto fosse executado.

Os presos irão responder por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.

O caso foi registrado no Distrito Policial Civil de Porto Ferreira, onde serão tomadas as providências legais permitidas. A operação contou com a participação dos policiais rodoviários cabo PM Maxwell e cabo PM A. Carlos, além dos Policiais Militares do 38º BPMI: cabo Tamires e soldado Paiva.

A polícia investiga o caso