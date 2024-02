POLÍCIA MILITAR DIVULGA REDUÇÃO DE ÍNDICES CRIMINAIS NA REGIÃO.

O 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26ºBPM/I) divulga a redução de índices

criminais de crimes contra a vida e o patrimônio de 2022 para 2023, ocorridos em sua área

territorial, a qual abrange os municípios de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Holambra,

Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antônio de Posse.

A breve análise ilustra o contínuo e significativo trabalho que resultou no aumento da

sensação de segurança e bem-estar nas cidades, conforme abaixo:

Destaca-se o trabalho do 26ºBPM/I no controle de uma modalidade de crime grave, o

roubo a banco, que está sem incidência criminal há oito anos, o que traz maior paz para nossa

região.

Os indicadores favoráveis de redução criminal comprovam que estamos no caminho

certo. As ações e operações de polícia, que massivamente são praticadas, inibem os delitos e

promovem a sensação de segurança esperada por todos.

Essa é a missão e visão da Polícia Militar, proteger pessoas, fazer cumprir as leis, evitar o

crime e preservar a ordem pública. Neste viés, o 26º BPM/I, pautado na legalidade, assumiu o

compromisso com a população de lutar, incansavelmente, contra o crime, por meio de ações

preventivas e intensificação de operações policiais, visando sempre a paz e o bem-estar da

comunidade.

Redução dos indicadores criminais de 2022 a 2023

Delitos Redução em porcentagem

Homicídio – 25%

Vítimas de Letalidade Violenta – 8%

Roubo Outros – 23%

Roubo Veículos – 9%

Furto Outros – 12%

Furto Veículos – 15%

Estamos compromissados em servir e proteger vidas, trabalhando para garantir o aumento

da sensação de segurança.

Polícia Militar rumo aos 200 anos.