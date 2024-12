Polícia Militar e Secretaria de Educação entregam Certificados do PROERD 2024, nesta sexta-feira, 06 de dezembro

A Polícia Militar de Pedreira e a Secretaria de Educação de Pedreira estarão realizando nesta sexta-feira, dia 06 de dezembro, a partir das 19 horas, a solenidade de formatura dos alunos que integraram o Programa de Resistência às Drogas e à Violência em 2024, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia.

O instrutor do PROERD em Pedreira, Cabo PM Marcos Antônio Ascêncio informou que aproximadamente 700 alunos das Escolas Municipais e Particulares da cidade participaram do Programa. “São crianças que estão cursando o 5º ano do Ensino Fundamental, e que durante este segundo semestre participaram ativamente das aulas que abordaram de uma maneira especial como resistir às drogas e evitar a violência”, enfatizou o Cabo Ascêncio.

A Secretária de Educação Mariângela Rodrigues destaca que durante as aulas é notório o interesse demonstrado pelos alunos, pela didática ágil e de fácil compreensão. “Há de se parabenizar o Professor pela maneira que conduz as aulas de conscientização”.

O Prefeito Fábio Polidoro, destaca a importância do PROERD. “O Programa mexe realmente com as crianças, que participam ativamente das atividades e recebem informações que irão levar para vida toda. Convidamos os pais, familiares e população pedreirense para que prestigiem a solenidade”, ressalta Polidoro.