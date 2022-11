Polícia Militar prende acusado por violência doméstica e invasão de propriedade

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem acusado por violência doméstica e invasão de propriedade. O fato ocorreu nesta quinta-feira, dia 03 de novembro, às 19h42, no Jardim Esplanada, em Mogi Guaçu.

A ocorrência foi atendida pelas equipes l-26109, l-26128 (CGP1) e l-26132

A Polícia Militar informou que recebeu comunicado de ocorrência de violência doméstica com descumprimento de Medida Protetiva passadas via COPOM, e as equipes se deslocaram ao local dos fatos onde uma mulher nos recebeu e informou que seu filho havia pulado o muro e invadido sua residência, que mesmo com pedidos para deixar o local ele se negava. Informou ainda a existência de Medida Protetiva em desfavor de seu filho, nos apresentando tal documentação.

Mediante os fatos, adentramos a residência e realizamos contato com o indivíduo que se encontrava calmo, não foi necessário o uso de algemas para condução do autor até a Central de Polícia Judiciária. A vítima se deslocou até a CPJ por meios próprios. O indiciado ficou em cárcere a disposição da justiça