Polícia Militar prende casal por tentativa de furto em Mogi Guaçu

Ocorrência no Jardim Centenário termina com prisão de mulher procurada pela Justiça

Na madrugada desta sexta-feira (30), policiais militares prenderam um casal suspeito de tentativa de furto em um comércio localizado no Jardim Centenário, em Mogi Guaçu.

De acordo com a PM, um morador que reside nos fundos de uma pizzaria ouviu um barulho e, ao verificar, flagrou o casal tentando abrir a janela do estabelecimento com o que parecia ser uma serra. Quando perceberam a presença do morador, os suspeitos fugiram.

Com base nas características repassadas, a equipe policial realizou patrulhamento e localizou o casal na Praça das Crianças. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, ao consultar a situação criminal, os policiais constataram que a mulher estava procurada pela Justiça por furto.

O proprietário do comércio reconheceu os suspeitos por meio das câmeras de monitoramento. O casal foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos por tentativa de furto e a mulher também por estar foragida.