POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR FURTO, EM MOGI GUAÇU.

No final da tarde de ontem (27), por volta das 17h15min, os policiais militares estavam em patrulhamento no Centro da cidade, quando viram um veículo modelo L 200, com dois homens que haviam acabado de descarregar uma betoneira na garagem de uma residência, os quias, ao notarem a presença da viatura, entraram no automóvel e saíram, posteriormente foram identificados como, J. e T. Como era de conhecimento que uma betoneira havia sido furtada em Amparo no mesmo dia, foi feita a abordagem. Com eles nada de ilícito havia e ambos não quiseram falar sobre o ocorrido. Em contato com R., que é o proprietário da casa onde a betoneira foi deixada, ele disse que pagou R$ 1250,00 pelo objeto, cujo dinheiro foi encontrado no interior da camionete. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os criminosos ficaram presos, o veículo usado no crime foi apreendido, a vítima do furto apresentou a nota fiscal da máquina e teve seu bem restituído e R. teve seu dinheiro devolvido e foi liberado.