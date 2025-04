POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, EM MOGI GUAÇU.

Na manhã de hoje (1º), por volta das 10h, os policiais militares foram acionados para atender ocorrência de tráfico de drogas, no Jd. Eldorado II. Por lá avistaram um indivíduo com as características e foi realizada a abordagem. Com L.F.V., nascido em 08/2021, havia R$ 55,00, 02 pedras de crack e 01 microtubo com cocaína; nas proximidades dele, em um canteiro, havia 05 microtubos com cocaína. Ele confessou a prática do tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso.