POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM MOGI GUAÇU.

Na tarde de sábado (29), por volta das 12h20min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela Av. Bandeirantes, Ypê II, quando visualizaram dois indivíduos sentados em um ponto de ônibus e, próximo a eles, um veículo Fiat/Uno de Andradas/MG, os quais, tão logo viram a viatura, levantaram e foram em direção do automóvel, momento que foram abordados e identificados como W.R.O e B.S.S. Após a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém, durante a busca veicular, foi localizado um revólver de calibre .38, com a numeração suprimida, embaixo do banco do passageiro. W. relatou que teria vindo de Andradas para vender a arma para um terceiro, em Mogi Guaçu, e ali seria o local da entrega.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ambos permaneceram presos e a arma foi apreendida.