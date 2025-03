POLÍCIA MILITAR PRENDE DOIS INDIVÍDUOS, EM FLAGRANTE DELITO, POR ROUBO DE VEÍCULO, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de sábado (15), por volta de 00h09min, durante o patrulhamento em Mogi Guaçu, foi transmitido um alerta de um veículo GM/Celta roubado na cidade de Americana/SP e que havia adentrado a cidade. Diante das informações, as equipes conseguiram abordá-lo e em seu interior havia dois indivíduos, moradores de Sumaré/SP, sendo L.G.C.S., nascido em 12/1998 e T.S.L, nascido em 01/2001, que confessaram o crime e estavam com o veículo no município a fim de ser adulterado. Ambos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária do município, onde permaneceram à disposição da Justiça. Em contato com a delegacia de Americana, foi informado que a vítima estava registrando o crime naquele instante e posteriormente viria para Mogi Guaçu reaver o seu bem.