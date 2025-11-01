Polícia Militar prende dois suspeitos por furto e apreende veículo adulterado em Mogi Mirim

Criminosos fugiram após abordagem, mas foram localizados com apoio da população; veículo será periciado

A Polícia Militar prendeu dois homens na tarde desta sexta-feira (31) em Mogi Mirim, após um furto a residência cometido em Itapira. A ação contou com apoio da população e terminou com a apreensão de um veículo com sinais identificadores adulterados e a recuperação de parte dos objetos furtados.

Segundo informações da PM, após o crime em Itapira, policiais repassaram características do automóvel e dos quatro envolvidos, com base em imagens de monitoramento. Pouco depois, mensagens em grupos de aplicativo informaram que um carro com as mesmas características havia passado por um radar e deixado a cidade. Também havia a suspeita de que o mesmo modelo estivesse envolvido em um furto em Pedreira, no dia anterior (30).

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo suspeito na Rodovia SP-340, estacionando em um supermercado atacadista. Ao perceberem a aproximação da viatura, os quatro ocupantes fugiram — três adentraram o comércio e um correu em direção a uma loja vizinha.

Com o apoio de moradores que ligaram para o número 190 e informaram o paradeiro dos suspeitos, os policiais conseguiram localizar dois dos homens: um nas proximidades da Avenida Pedro Botesi e outro dentro de um condomínio. Dois envolvidos conseguiram escapar, mas um deles deixou para trás uma bolsa contendo bijuterias furtadas em Itapira.

Durante a vistoria do veículo, foi constatada adulteração nos sinais identificadores, o que motivou a apreensão para perícia.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, onde os dois indivíduos detidos permaneceram presos. O carro e os objetos furtados foram recolhidos, e as bijuterias deverão ser devolvidas à vítima.