1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE TÊNIS DE JAGUARIÚNA TEM INÍCIO NESTE FINAL DE SEMANA

Tem início neste final de semana o 1º Campeonato Municipal de Tênis de Jaguariúna, uma realização da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL).

As disputas serão no Centro de Tênis de Jaguariúna “Gustavo Kuerten” sábado e domingo, dias 11 e 12, envolvendo atletas nas categorias: B (Intermediário), Feminino Livre e Master 60+. As disputas terão início às 06h30.

Já nos dias 18 e 19 de abril a competição será direcionada para as categorias: A (Avançado), C (Iniciante) e Infantojuvenil (12 a 14 anos), também com jogos programados a partir das 06h30.

Para esta primeira etapa, 32 atletas do município participarão da competição, distribuídos nas categorias: B (Intermediário), C1 (Iniciante) e Feminino (Livre).

A programação será dividida em dois dias: Sábado, 11 – etapa classificatória e Domingo, 12 – disputas finais.

Com a realização do torneio, a modalidade passa a integrar o calendário oficial de disputas municipais de Jaguariúna ampliando as ações de fomento ao esporte e fortalecendo ainda mais o tênis no município.

Foto: Diego Monarin