POLÍCIA MILITAR PRENDE, EM ITAPIRA, DOIS HOMENS PROCURADOS PELA JUSTIÇA

Reportagem: Susi Baião

Dois homens procurados pela Justiça foram presos pela Polícia Militar na noite desta sexta- feira (5), em Itapira.

Um deles foi localizado durante um patrulhamento da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) pela Rua Visconde de Cairu, Vila Bazani. De acordo com a PM, a equipe se deparou com um veículo Hyundai de cor preta ocupado por dois indivíduos em atitude suspeita, onde ao perceberem a presença dos agentes fecharam os vidros e aceleraram o veículo.

Na abordagem, na revista pessoal nos dois ocupantes e no veículo nada de ilícito foi encontrado, porém, após pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão do passageiro do veículo, a equipe foi informada que ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas. O veículo e o condutor foram liberados no local da abordagem.

Já o segundo caso ocorreu por volta das 23h30, na Rua Marechal Hermes da Fonseca, na Vila Isaura. Durante a abordagem de rotina em um homem de 33 anos, a PM constatou que havia mandado de prisão contra ele por pensão alimentícia.

Os dois procurados nas duas ocorrências foram conduzidos até o plantão policial e permanecerão à disposição da Justiça.