POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM MOGI GUAÇU.

Na noite de quarta (12), após acionamento via COPOM para atendimento de ocorrência, na Rua Fernando Roberto, Jd Chaparral, em Mogi Guaçu, de violência doméstica onde o irmão estaria ameaçando a própria irmã com uma faca. No local, a vítima estava sentada na calçada e contou para a equipe que seu irmão de 22 anos tentou agredi-la, entretanto, foi impedido por um vizinho que estava com uma barra de ferro, atingindo seu o supercilio direito, porém, o indiciado o atingiu com um tijolo na nuca e precisou ser socorrido ao PPA.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à central de polícia judiciária, onde permaneceu preso por ameaça e lesão corporal.