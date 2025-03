POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR FURTO EM MOGI MIRIM.

Na madrugada do dia 22, a equipe foi acionada, via COPOM, para atendimento de ocorrência de furto em andamento, no bairro Saúde, em Mogi Mirim. No local, o solicitante estava aguardando e informou que visualizou um indivíduo pulando o muro da residência da esquina. A Polícia Militar realizou o cerco, foi constatado dano na cerca elétrica do imóvel e observado um indivíduo no quintal, que veio até a equipe e nitidamente, estava sob efeito de álcool. Próximo a ele, estavam três bombas d’água que estavam sendo retiradas do local, além de um boné e um par de tênis.

Encaminhado à delegacia, junto aos objetos, onde foi ouvido e liberado. A Polícia Científica também compareceu ao local.