Ciclista de Mogi Guaçu é campeã dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo

A ciclista Agatha Vitória Rosa Souza foi campeã dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) – 2026. A estudante, que é integrante da equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), conquistou três medalhas de ouro. Os JEESP-2026 são a maior competição voltada para estudantes do ensino fundamental e do médio do Estado. As provas de ciclismo foram disputadas no final de semana, em Rio Claro.

Mogi Guaçu competiu com dois ciclistas na categoria sub14: Agatha Vitória Rosa Souza e Pedro Henrique Gonçalves Bento. A ciclista foi destaque em quatro provas. Conquistou três medalhas de ouro, sendo nas provas de velocidade, por pontos e resistência. Com os resultados, sagrou-se campeã do Estado de São Paulo. A ciclista vai representar São Paulo nos Jogos Escolares Brasileiro, que serão realizados em setembro, em Brasília.

Já o ciclista Pedro Henrique Gonçalves Bento conquistou o 5º lugar na prova de velocidade, tendo a mesma colocação nas provas por pontos e na de resistência, terminando na 5ª posição na classificação final. Os dois ciclistas de Mogi Guaçu foram acompanhados pela professora Valdinéia da Silva Brandino dos Santos e pelo técnico da equipe, Celso Lucas.

Todas as modalidades disputadas serviram como uma classificatória para selecionar os melhores em cada modalidade para competirem nos Jogos Escolares Brasileiro (JEBs). Em Rio Claro, foram disputadas as provas de ciclismo nas categorias sub14 e sub17 no masculino e no feminino. Nas provas, os ciclistas vão somando pontos e quem totalizar a maior pontuação, após a da última prova, é o campeão.

O evento foi promovido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Esportes, em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo. A competição engloba mais de 20 modalidades esportivas, divididas entre categorias individuais, coletivas e paradesportivas.