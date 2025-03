POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ E AMEAÇA, EM MOGI GUAÇU.

Na noite de ontem (27), por volta das 19h16min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela área de Mogi Mirim, quando receberam informações que, pela cidade de Pedreira, por volta das 13h, havia acontecido um possível sequestro de um bebê do sexo masculino, de apenas dois meses, dizendo ainda que o suposto sequestrador seria o pai, que saiu do local com a criança após uma discussão com sua ex-mulher, em um veículo Ford/Fiesta branco, portando duas facas e, logo após sair do local, passou a fazer ligações e enviar mensagens, dizendo que iria matar o bebê e posteriormente cometer suicídio.

Em seguida foi informado que o referido veículo havia passado pelo projeto radar da cidade de Mogi Mirim, pela Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, sentido centro. Então, de posse das informações, foi intensificado o patrulhamento com vistas ao veículo e durante o patrulhamento foi irradiado pelo COPOM uma ocorrência, em um motel de Mogi Guaçu, onde funcionários ouviram choro de uma criança proveniente de um dos quartos. A equipe foi ao local e fez contato com uma funcionária que mostrou a porta do quarto; ao acessar o interior pai e filho estavam deitados na cama e sem lesões aparentes.

O homem, W. foi questionado o porquê saiu com a criança e informou ser usuário de drogas e que estava tentando restabelecer o relacionamento com a mãe de seu filho, porém acabou ameaçando de cortá-la com a faca e matá-la caso não o acompanhasse, pegando seu filho e saindo sem destino, até que parou no motel para dormir, pois estava cansado.

Em contato com a mãe E., ela relatou que as ameaças de agressão e de morte são frequentes e que não sabia o que fazer quando ele sumiu com seu filho, pois estava recebendo ameaças pelo celular, onde ele dizia que iria matar a criança e se matar caso a polícia fosse acionada, porém, por volta das 18h, ela foi à Delegacia de Polícia na cidade de Jaguariúna para registrar o fato e lá foi informada que o esposo e o bebê haviam sido localizados.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o infrator da Lei permaneceu preso e a criança retornou aos cuidados da mãe.