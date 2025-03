POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR VIOLÊNCA DOMÉSTICA, EM MOGI GUAÇU.

Na manhã de hoje (22), por volta das 9h40mim, os policiais militares foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica no Jd. Novo I. Por lá, a senhora T.C.M, relatou que na noite de ontem seu filho,T.C.M, que é usuário de drogas, a ameaçou e a agrediu, porém quando ela acionou a polícia, ele fugiu, e ela foi registrar a ocorrência. Na manhã de hoje ele voltou a residência para procurar seu celular e não encontrou, então começou a quebrar os móveis, jogar coisas no chão e fazer ameaças de agressão, caso o aparelho não fosse localizado e, novamente ela acionou a polícia. Diante do relato a equipe adentrou a casa e abordou o agressor.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso.