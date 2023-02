Polícia Militar prende indivíduo suspeito por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

A Polícia Militar (PM) prendeu um indivíduo suspeito pelo crime de tráfico de drogas em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na madrugada de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, no bairro Guaçu Mirim II, em Mogi Guaçu.

A equipe do CGP I estava em patrulhamento pelo Bairro Guaçu Mirim II, quando pela Rua Waldemar Armani n° 300, foi visualizado um veículo Ford Fiesta se aproximando do posto de combustível BR Rio Guaçu, sendo ocupado por dois indivíduos, que ao notarem a presença da equipe policial se mostraram apreensivos, motivo pelo qual foi realizada a abordagem.

Ao desembarcarem, foi notado que o passageiro desceu rapidamente e dispensou um saco plástico debaixo do veículo, mesmo assim a equipe prosseguiu na abordagem. Em busca pessoal foi localizado em posse do passageiro uma trouxa aparentando ser maconha, quatrocentos e quarenta e três reais entre notas diversas e dois aparelhos celulares da marca Samsung, já com o condutor foi localizado a quantia de quatrocentos e onze reais entre notas diversas e um aparelho celular da marca Motorola.

Em busca veicular foi encontrado debaixo do veículo um saco plástico, contendo 6 (seis) embalagens com 16 (dezesseis) micro tubos cada e 1 (uma) embalagem contendo 15 (quinze) micro tubos, todos aparentando ser cocaína.

Indagado a respeito da droga, informou que era de sua propriedade e que iria vender para pagar uma dívida, já o condutor disse que era motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida de São João da Boa Vista até Mogi Guaçu, e que já havia levado esse mesmo indivíduo outras vezes em datas anteriores, porém não tinha conhecimento da droga encontrada.

Diante disso foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado L. e por fundado receio de fuga foi feito o uso algemas, conforme o decreto 8858/16. Ainda no local da abordagem foi cientificado sobre seus direitos constitucionais.

Os abordados foram conduzidos juntamente com o veículo até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Plantão, Dr. Júlio Garavelo, tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante dada pela equipe e elaborou o Boletim de Ocorrência com a Natureza Tráfico de Drogas, deixando o indiciado preso à disposição da justiça.

Permaneceu apreendido pela Delegacia o dinheiro, as drogas e os dois aparelhos celulares encontrados em posse do indiciado sendo que o dinheiro e celular localizado com o condutor permaneceu com ele assim que foi liberado.O condutor foi ouvido como testemunha e liberado após a sua oitiva.

O veículo Ford/ Fiesta por estar com o licenciamento vencido, foi recolhido ao Pátio administrativamente, mediante CRR n° 6038875 e AIT n° 1101709.