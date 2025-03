POLÍCIA MILITAR PRENDE INFRATOR DA LEI POR DESCUMPRIR MEDIDAS CAUTELARES, EM MOGI GUAÇU.

Na madrugada de sexta feira (14), por volta das 02h50min, os policiais militares estavam em patrulhamento pela A. Brasil, próximo ao Campo do Tiro de Guerra, quando viram um casal em uma motocicleta, momento que o condutor tentou esquivar-se e desobedeceu ao sinal de parada, conduzindo em alta velocidade pela contramão de direção e pelo passeio público das avenidas Tancredo Neves, Brasil e Padre Jaime, parando apenas quando o veículo sofreu dano na roda traseira. Após a abordagem, nada de ilícito havia com eles, porém, o condutor, L.H.S.S., nascido em 01/2003, tratava-se de indivíduo preso, gozando benefício de saída temporária, não habilitado e sob influência de álcool. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o infrator da Lei permaneceu preso por descumprir a medida cautelar e crime de trânsito. A motocicleta foi apreendida e foram feitas autuações em razão das infrações de trânsito cometidas. O agressor estava preso no CPP de Campinas, onde cumpria pena por crime de roubo.