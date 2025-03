POLÍCIA MILITAR PRENDE MULHER POR TRÁFICO DE DROGAS EM MOGI GUAÇU.

No final da tarde de quarta (12), durante o patrulhamento na Rua Divino Bueno de Godoy, Jardim Itacolomy, em Mogi Guaçu, foi visualizado o portão do imóvel aberto e com a chave do lado de fora, equipe adentrou rapidamente, onde foi possível visualizar uma mulher, posterior identificada como G.P.S.C, que estava com uma bolsa na mão, ao perceber a presença Policial ela arremessou a bolsa ao solo, de imediato foi abordada e submetida a revista pessoal, sendo localizado 01 pino de cocaína, 01 pedra de crack e a quantia de R$32,00. Ao verificar o que havia na bolsa, foram localizadas 49 pedras de crack, 04 pinos de cocaína, 03 porções de maconha e R$10,80 em nota e moedas. G.P foi indagada o que estava fazendo no local, afirmando a equipe que estava apenas fazendo a limpeza. Diante dos fatos foi dada voz de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo encaminhada pacificamente a CPJ de Mogi Guaçu, permanecendo presa à disposição a Justiça.

Apreensões:

05 Pinos de Cocaína – 0,006 Kg

50 Pedras de Crack – 0,035 Kg

03 Porções de Maconha – 0,010 Kg

R$ 42,80