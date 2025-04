POLÍCIA MILITAR PRENDE TRÊS CRIMINOSOS POR TENTATIVA DE FURTO, EM MOGI GUAÇU.

Na tarde de ontem (31), por volta das 15h16min, os policiais militares foram acionados para atender furto em andamento, no Bairro Conselheiro Laurindo. Por lá, a vítima M.P.Z. relatou que, ao chegar em sua chácara, deparou com três indivíduos no interior, sendo dois homens e uma mulher; um deles, posteriormente identificado como I.M.S., nascido em 12/1987, estava com um rolo de fio nas mãos. Todos fugiram sentido a mata quando viram a vítima, que os seguiu e encontrou o rolo de fios jogado fora da propriedade. Com a chegada dos militares, foram feitas diligências e I.M.S. e a mulher, L.H.J. L.C., nascida em 05/1991, foram encontrados na vicinal, sentido Itapira. Com a parte feminina havia 7 microtubos com cocaína. O terceiro criminoso, A.P.A., nascido em 05/1997, foi encontrado em Itapira. Todos foram reconhecidos pela vítima. Destaca-se que mais cedo outra equipe policial havia atendido uma ocorrência de desinteligência em um motel com os três indivíduos.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde os três infratores da Lei permaneceram presos.