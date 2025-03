POLÍCIA MILITAR RECUPERA BICICLETA FURTADA, EM MOGI GUAÇU.

Na noite de ontem (17), por volta das 22h, os policiais militares estavam patrulhando o Jd. Novo I, quando visualizaram um indivíduo próximo a uma motocicleta estacionada em frente a uma residência com o portão aberto, então retornaram para verificar e realizaram a abordagem de I. L. S., nascido em 09/1996, o qual relatou que foi até aquela residência em busca de sua bicicleta que fora furtada horas antes pelo bairro Santa Terezinha e que foi informado que estaria ali. Diante do exposto foi feito contato com o morador da casa J. A., nascido em 09/1991, o qual confirmou ter comprado a bicicleta por R$ 200,00 de um indivíduo desconhecido, e disse que se I. restituísse tal valor, devolveria a bicicleta.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o bem foi restituído ao proprietário e foi elaborado o boletim de ocorrência por crime de receptação e o infrator foi liberado.