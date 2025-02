Polícia Militar reforça segurança no Carnaval 2025 com operação especial

A Polícia Militar do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior lançou a “Operação Carnaval-2025” para garantir a ordem pública e a segurança da população durante as festividades. A ação ocorrerá nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antônio de Posse, com o reforço do policiamento ostensivo.

Durante o período carnavalesco, o efetivo será ampliado com a participação de policiais que atuam no serviço administrativo, além das equipes da Força Tática e ROCAM. O objetivo é prevenir ocorrências e proporcionar um ambiente seguro para foliões e moradores.

A Polícia Militar também divulgou uma série de orientações para garantir que todos possam aproveitar o Carnaval com segurança:

Informe familiares sobre seu paradeiro e previsão de retorno.

Prefira transporte público, aplicativos ou táxis.

Caso utilize veículo próprio, estacione em locais seguros e credenciados.

Evite deixar o carro na rua ou em locais isolados.

Ao chegar ao evento, identifique postos da Polícia Militar e atendimento médico.

Oriente crianças sobre como agir caso se percam, instruindo-as a buscar policiais ou seguranças.

Cuide de seus pertences e evite portar objetos de valor que possam atrair atenção.

Redobre a atenção ao usar celular, principalmente ao fazer fotos.

Evite manusear dinheiro em locais públicos; prefira pagamentos eletrônicos.

Fique atento a golpes com PIX e sempre confirme dados antes de realizar transações.

Caso testemunhe assédio ou qualquer ato de preconceito, denuncie imediatamente.

Nunca aceite bebidas de estranhos.

Se beber, não dirija.

Em situação de emergência, acione a Polícia Militar pelo telefone 190.

Com o lema “Vamos todos juntos, ninguém fica para trás”, a Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública, garantindo que a folia aconteça com respeito e tranquilidade.

A Operação Carnaval-2025 é um passo importante rumo às comemorações dos 200 anos da Polícia Militar, reafirmando seu papel essencial na proteção da sociedade.