Polícia Municipal da Posse prende acusado de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo

A Polícia Municipal (PM) de Santo Antônio de Posse prendeu um homem acusado de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo. O fato ocorreu na tarde deste sábado, dia 5 de junho, na área rural do bairro Itaquere, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com as informações, a Polícia Municipal foi acionada para comparecer ao pronto socorro sendo informados que uma mulher havia dado entrada pelo local relatando que teria sido agredida pelo seu companheiro. Ao chegarem no local fizeram contato com a vítima que informou ter levado um soco no rosto, onde após ter feito um raio x, constatou uma fratura na região nasal. A vítima também relatou que o seu marido teria escondido uma arma de fogo dentro do guarda-roupas do casal e por conta disso, a mesma, teme por sua vida. “Nos diligenciamos até a residência da vítima onde se encontrava seu filho, que franqueou a entrada da equipe e a mesma logrou êxito em localizar uma arma de fogo de fabricação artesanal dentro do guarda-roupas do casal”, informaram.

Diante da situação a equipe retornou para a cidade, onde no trajeto se deparou com o autor da agressão que foi abordado e detido pela equipe sendo conduzido primeiro para o PS onde passou por exames médicos e, posteriormente, foi levado até a Delegacia de Polícia de Jaguariúna onde foi apresentada a ocorrência para apreciação da autoridade policial Rubens Luiz de Melo que ratificou a prisão em flagrante do autor permanecendo ele a disposição para a audiência de custódia.

Atenderam a ocorrência o Subinspetor GCM Pereira e o Encarregado 1° CL GCM Rebequi.