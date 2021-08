Polícia Municipal da Posse realiza prisão em flagrante por tráfico de entorpecente

Uma equipe da Polícia Municipal de Santo Antônio realizou a prisão em flagrante de um homem acusado por tráfico de entorpecente. O fato ocorreu na noite de sexta-feira, dia 13, por volta das 22h15, na Vila Esperança.

De acordo com as informações dos agentes, a equipe estava em patrulhamento por uma rua do bairro, onde já é de conhecimento dos patrulheiros como local de venda de drogas, quando avistaram o indivíduo manuseando um objeto dentro de um micro ônibus que fica estacionado ao lado de sua residência. Após realizar a busca pessoal no indivíduo, foi encontrado em seu bolso a quantia de $ 342,00 reais em notas diversas, e posteriormente, encontraram no veículo a quantia de 12 pinos com uma substância análoga a cocaína.

Diante da situação o indivíduo foi levado até o Pronto Socorro (PS) local para exames médicos e posteriormente foi conduzido para a cidade de Jaguariúna, onde após tomar ciência do fato a Dra. Gisele Barbosa Castello, delegada de plantão, ratificou a prisão em flagrante do indivíduo. Ele permaneceu a disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia.