Polícia Municipal de Jaguariúna atende quase 2.500 ocorrências em 2020

A Polícia Municipal de Jaguariúna atendeu quase 2.500 ocorrências em 2020. No total, no ano passado foram registradas 2.450 ocorrências, segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O trabalho de prevenção, com o patrulhamento ostensivo nas ruas e avenidas da cidade, foi o destaque, segundo as estatísticas divulgadas. Foram 1.128 ocorrências de averiguação preventiva pela Polícia Municipal em 2020.

O número de ocorrências de perturbação do sossego – normalmente envolvendo desentendimentos entre vizinhos relacionados a som alto – mais que dobrou no ano passado, passando de 78 para 187 registros (aumento de 139%), segundo a Secretaria de Segurança Pública de Jaguariúna. Já as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito caíram 25%, passando de 89 no ano passado, contra 119 registradas em 2019.

“A questão do aumento das ocorrências de perturbação do sossego e redução nos casos de acidentes de trânsito é um reflexo direto da quarentena do coronavírus, que fez com que mais pessoas ficassem em suas casas, aumentando, de um lado, os conflitos entre vizinhos, e de outro reduzindo a circulação de veículos nas ruas”, explicou o subcomandante da Polícia Municipal de Jaguariúna, Jozafar Sidiney Gonçalves Pomponet.

A Polícia Municipal pode ser acionada pelos cidadãos 24h por dia, pelo telefone 153.