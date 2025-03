POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR TRÁFICO DE DROGAS EM ITAPIRA.

Na noite de ontem (11), durante patrulhamento pela rua Japão, em Itapira, a equipe se deparou com um indivíduo agachado com uma das mãos no interior do compartimento de registro de água de uma residência.

Ao notar a presença da viatura, esboçou grande nervosismo e se levantou rapidamente, porém foi contido e abordado antes mesmo de tentar fuga.

Durante busca pessoal foram localizados em sua mão esquerda cinco microtubos contendo cocaína.

Verificado o local onde estava mexendo, foram encontrados ainda mais três microtubos de cor e conteúdo idênticos aos que ele carregava consigo.

Indagamos o indivíduo quanto à procedência da droga e ele afirmou que estava praticando o tráfico ilegal de drogas no local, cobrando o valor de dez reais por cada pino de cocaína.

Não foi localizado nenhum valor em dinheiro com o indiciado, o qual justificou que o responsável pelo comércio ilegal de drogas do local já havia recolhido os vinte reais que ele havia conseguido mediante o comércio da droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao abordado, encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu preso.