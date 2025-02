Jovem de 22 anos morre após cair em cachoeira entre Pedreira e Morungaba

Um jovem de 22 anos morreu no último domingo (23) após escorregar e cair de costas na Cachoeira do Lajão, localizada em Pedreira, na divisa com Morungaba. O local, que fica em um trecho do Rio Jaguari, não possui bloqueios ou placas de alerta sobre o perigo.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava acompanhada da avó e da namorada no momento do acidente. O jovem não sabia nadar, o que agravou a situação após a queda.

O caso foi registrado no boletim de ocorrência e será investigado pelas autoridades.

Fonte G1

Foto Fer4nando Evans G1