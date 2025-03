McDonald’s avança em iniciativas de equidade de gênero no Brasil

Arcos Dorados anuncia a adesão ao Movimento Mulher 360 e destaca avanço na promoção de mulheres a cargos de liderança

Você sabia que mais da metade da liderança do McDonald’s no Brasil são mulheres? No final de 2024, a Arcos Dorados, operadora da marca na América Latina e Caribe, alcançou a marca de 53% dos cargos de liderança ocupados por mulheres em seus escritórios e restaurantes, reforçando seu compromisso com a inclusão. Ainda, no mesmo período, 57% das promoções a posições de liderança também foram conquistadas por mulheres, um avanço de 7 p.p em relação a 2023.

Reafirmando seu compromisso com a equidade de gênero, a Divisão Brasil da Arcos Dorados anuncia a adesão ao Movimento Mulher 360, que tem como objetivos contribuir com o empoderamento econômico da mulher e alcançar 30% de mulheres e de pessoas negras em cargos de alta liderança até 2025 e/ou 50% até 2030, por meio das mais de 100 empresas associadas. A companhia acredita que, além de avançar em suas próprias políticas, ao aderir ao movimento, reafirma sua disposição em colaborar com o avanço do mercado de trabalho e da sociedade como um todo.

Desde 2018, a Arcos Dorados conta com o Comitê de Diversidade & Inclusão que promove políticas e processos de equidade salarial, programas de letramento, mentorias e desenvolvimento de colaboradores e lideranças, revisão de processos de recrutamento e promoção, etc. Iniciativas que promovem um ambiente mais respeitoso, igualitário e seguro para as mulheres.

Josane Julião é um exemplo de profissional que cresceu dentro da companhia. Desde 2021, é Reitora da Universidade Corporativa do McDonald’s, que forma mais de 100 mil alunos anualmente: a Hamburger University. Com uma longa trajetória na Arcos Dorados, ingressou aos 16 anos, como Atendente, em um restaurante em São Paulo, e pouco antes de completar 18 anos se tornou mãe. “Já naquela época, fui beneficiada com acompanhamento pré-natal de qualidade, escala flexível de trabalho e nunca fui excluída de promoções internas”, afirma. Seguiu sua carreira na área de Operações, passando por diferentes cargos até ocupar a função de Coordenadora de Marketing. Em 2011, entrou na equipe da Hamburger University, passando por posições como Coordenadora Acadêmica e Gerente da Universidade. Quando, em 2021, realizou um grande sonho, “tornei-me a reitora de uma das mais prestigiadas universidades corporativas em âmbito global”, celebra.

A profissional reforça a importância de demonstrar dedicação e paixão por aquilo que se faz. “É muito importante ter ambição, vontade de crescer, mas só isso não basta. É necessário se preparar, estudar, trabalhar em equipe, aprender com os pares e com os feedbacks. É um orgulho enorme, mas também uma grande responsabilidade estar à frente da universidade corporativa do McDonald’s, uma referência, que tem justamente como missão ser o polo de cultura organizacional da Arcos Dorados, oferecendo um processo contínuo de formação à cadeia de valor e transformando conhecimento em resultados para o negócio”, afirma Josane.

E, apesar das estatísticas ainda evidenciarem um cenário corporativo bem distante da equidade de gênero, a trajetória de Josane e de inúmeras colaboradoras do McDonald’s sinalizam que não só é possível, como é preciso ter mulheres ocupando posições estratégicas em ambientes e funções de alta complexidade e impacto dentro das organizações.

