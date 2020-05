Polícia Municipal de Jaguariúna realiza Barreira Sanitária na entrada da cidade

A Polícia Municipal de Jaguariúna realizou na manhã de quinta-feira, dia 21, mais uma ação de barreira sanitária na entrada da cidade por conta da pandemia do coronavírus. Posicionadas na Rodovia João Beira, em frente ao Cemitério Municipal, as equipes da Polícia pararam os motoristas que chegavam no município para medir a temperatura corporal.

As barreiras sanitárias estão sendo realizadas em diferentes locais e horários, para orientar os motoristas e tentar prevenir e diminuir a disseminação do coronavírus na cidade. Os motoristas abordados passam por uma triagem e são questionados se apresentam sintomas da doença. Em caso de febre alta, a pessoa é orientada a procurar atendimento médico.