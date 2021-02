Polícia Municipal define 4 setores estratégicos para combater criminalidade em Artur Nogueira

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil de Artur Nogueira realizou, na manhã desta segunda-feira (1º), uma cerimônia de nomeação de seis policiais municipais. A solenidade aconteceu no Gabinete do Executivo. Participaram da nomeação o prefeito Lucas Sia (PSD), o secretário da pasta dr. Roberto Daher, o secretário adjunto Marcelo Sardinha, e os guardas empossados em suas respectivas funções: comandante Santini, sub-comandante Éder, e os inspetores Jorge, Dionísio, Ortiz e Liberato.

Com a designação dos cargos, a Polícia Municipal atuará em quatro setores, divididos entre Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Canil, Logística, Ordem Social e Inteligência. A divisão facilitará o trabalho dos agentes e garantirá uma atuação ainda mais eficiente da Policial Municipal na segurança do município.

“A população nogueirense merece andar e dormir em paz, sem o medo de ser assaltado ou de ter a sua segurança violada. Temos trabalhado para que nossos munícipes se sintam protegidos nas ruas e dentro de suas casas”, destacou o prefeito.

COMO FUNCIONARÁ?

Na parte da ROMU e Canil, o inspetor Liberato preparará a equipe para combater ações criminosas em parceria com os cães farejadores. O setor trabalhará em estratégias para o patrulhamento preventivo e planejado, bem como a proteção dos espaços públicos, com atuação nos locais de maior incidência de criminalidade.

No setor de logística, o inspetor Jorge providenciará cursos para que os guardas se atualizem e desempenhem o trabalho, conforme prevê a legislação. Para tanto, os agentes receberão cursos de reciclagem, tais como tiro, atendimento à mulher vítima de violência, abuso de autoridade, dentre outros.

“Esses cursos são cobrados pelo judiciário do Ministério Público (MP) e farão com que nossos policiais tenham um desempenho ainda melhor e atendam a população nogueirense da forma que merece ser atendida”, explicou Daher.

Na área de Ordem Social, comandada pelo inspetor Ortiz, serão tratadas ações de combate ao crime contra o Meio Ambiente, bem como a violência contra a mulher. Já no setor de Inteligência, liderado pelo inspetor Dionísio, será feito o monitoramento, além do levantamento dos principais pontos de criminalidade na cidade. O intuito é que os agentes possam atuar em um combate mais efetivo e preventivo nesses locais.

Atualmente, segundo a pasta, Artur Nogueira conta com um efetivo de 48 policiais municipais que auxiliam na segurança pública do município, em conjunto com as polícias Civil e Militar.