Polícia Municipal ganha novas viaturas e base de apoio no Imigrantes

A Prefeitura de Holambra anunciou esta semana dois novos e importantes investimentos voltados ao fortalecimento da segurança pública. A frota da Polícia Municipal passou a contar com dois novos veículos zero quilômetro, modelo Citroën AirCross, para patrulhamento. A corporação ganhará ainda uma base de apoio no bairro Imigrantes, na Rua Hendrikx.

A intenção, de acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, é que essa base descentralize o atendimento e facilite o contato dos moradores daquela região com os agentes de segurança. O espaço será estruturado em um contêiner já instalado no local. O objetivo é proporcionar um ponto de apoio para os policiais, ampliando a presença no bairro.

“Foram cerca de R$ 500 mil em investimentos voltados à segurança desde fevereiro deste ano, incluindo aquisição dos carros, de novos armamentos e equipamentos para fortalecer o trabalho dos servidores”, disse o prefeito.

Os novos carros para ronda, entregues esta semana, foram adquiridos por cerca de R$ 160 mil através de financiamento com o Banco do Brasil.