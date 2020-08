Polícia Municipal prende dois indivíduos por tráfico de drogas

A equipe da Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse composta pelos GMs Junior e Xisto estavam em patrulhamento pelo bairro Vila Esperança, na manhã desta sexta-feira, 7, quando depararam com dois jovens em atitude suspeita.

O local já é conhecido pela prática de tráfico, e um dos jovens havia sido denunciado por estar praticando tal ato ilícito. Ao bater no imóvel indicado depararam com o outro suspeito, o qual foi abordado e ao ser indagado sobre a existência de entorpecente no local, ele confessou a existência da substância.

Os policiais solicitaram a entrada no imóvel, o que de pronto foram atendidos. O jovem levou os GMs até o local onde estava 49 epeendorfs, contendo cocaína, no fundo do imóvel o outro jovem estava com um maço de cigarro contendo 28 invólucros plástico contendo crack e um involucro com maconha. Ainda foi localizado R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, ainda no imóvel foi localizado um simulacro de pistola da marca Taurus.

Diante de todas as evidências, foi dado voz de prisão à ambos. Os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia Local, onde o Delegado Titular ratificou a voz de prisão pelo de crime de Tráfico de Entorpecentes