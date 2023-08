Polícia prende o último envolvido na morte do soldado da Rota no Guarujá

Ele é irmão do homem apontado como autor do disparo que matou o soldado Reis

Foi preso na madrugada desta quarta-feira (2), em Santos, o último suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, baleado quando fazia patrulhamento em uma comunidade no Guarujá, no último dia 27.

Ele é irmão do homem apontado como o autor do disparo que matou Reis, preso no domingo (30). O suspeito se entregou para os agentes da equipe da divisão da PM Vitima da Corregedoria Policia Militar. Como havia um mandado de prisão em aberto contra ele, o homem foi preso após prestar depoimento.

Além dos irmãos, a polícia já tinha prendido um homem na sexta-feira (28) por participação no crime. No mesmo dia um criminoso que também participou do assassinato do policial morreu ao entrar em confronto com as forças de segurança.

Desde o início da Operação Escudo, a polícia prendeu 58 suspeitos e apreendeu 385 quilos de drogas e 18 armas, entre pistolas e fuzis.

Crime

Policiais da Rota faziam patrulhamento em uma comunidade no último dia 27 quando foram atacados por criminosos. Patrick foi atingido por um disparo de calibre 9mm. A bala atingiu o soldado na região do ombro e transfixou pelo peito. Outro soldado também foi atingido na mão.

Após o assassinato do policial, as forças de segurança desencadearam a Operação Escudo, para identificar, localizar e prender os envolvidos no crime.

Desde o início da operação, a polícia tem enfrentado intensa reação na região, já que o reforço no policiamento impacta diretamente no tráfico de drogas que mantém o crime organizado.

Policial baleada pelas costas

Nesta terça-feira (1) dois policiais foram baleados por criminosos em Santos. Uma policial foi baleada pelas costas no bairro Campo Grande quando fazia patrulhamento.

Após o crime, os criminosos fugiram em direção ao morro São Bento. Lá, atacaram uma viatura do BAEP e balearam outro policial, atingido com um tiro na perna. Na troca de tiros um dos criminosos foi baleado e morreu. Outros dois envolvidos no ataque aos policiais foram presos.

Os policiais foram hospitalizados e não correm risco de morrer.

Mesmo após a prisão dos envolvidos no assassinato do policial, a Operação Escudo continua em toda a Baixada Santista, região com intensa presença do crime organizado. O objetivo é sufocar o tráfico de drogas e trazer segurança à população.

Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo

imprensa@comunicacao.sp.gov.br

(11) 2193-8520