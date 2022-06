Polícia realiza busca e apreensão de arma de fogo em Santo Antônio de Posse

Na tarde desta segunda-feira, 27, foi registrada ocorrência na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse relacionada ao mandado de prisão temporária e busca e apreensão de objeto. Os agentes policiais chegaram à residência do procurado por volta das 18h horas e o avistaram no interior da casa. Ao abordarem os moradores e mostrarem o mandado, os mesmos resistiram à polícia, atrapalhando a passagem para o interior da casa e um deles ameaçou os policiais com pedras. O procurado se entregou e a situação foi controlada. A arma de fogo que era o objetivo da busca e apreensão de objeto não foi encontrada.