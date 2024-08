Polícia realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas e receptação em Jaguariúna

Na noite do dia 29 de agosto, uma equipe de FORÇA TÁTICA da Polícia Militar, durante patrulhamento tático na área da 2ª Companhia PM de Jaguariúna, como parte da Operação Impacto, prendeu um indivíduo por tráfico de drogas e receptação. A operação visava prevenir atos ilícitos e combater o tráfico de drogas na região.

Durante o patrulhamento, os policiais se depararam com um suspeito que carregava uma sacola plástica de cor branca. Ao avistar a equipe policial, o indivíduo tentou se desfazer da sacola, arremessando-a entre o portão e o muro, e tentou fugir da abordagem. Ele foi rapidamente detido, sendo segurado pela blusa.

Na busca pessoal realizada conforme o Procedimento Operacional Padrão, foram encontrados no bolso direito da blusa do suspeito a quantia de R$ 20,00 em dinheiro e um aparelho celular. Ao verificar o conteúdo da sacola que havia sido arremessada, os policiais localizaram folhas de anotações sobre a venda de drogas, dinheiro e microtubos transparentes com substância branca semelhante à cocaína, prontos para venda.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, juntamente com as drogas, dinheiro, celular e anotações. Na delegacia, foi constatado que o celular encontrado estava registrado como produto de roubo na cidade de Sumaré.

A autoridade policial lavrou o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Após as medidas administrativas, o suspeito foi recolhido à cela provisória, permanecendo à disposição da Justiça.

No total, foram apreendidos:

– 100 microtubos de cocaína, totalizando 131 gramas.

– R$ 168,50 em espécie.

– 3 folhas de anotações.

– 1 celular roubado.