Polícia recupera veículo roubado em Pedreira

Policiais de amparo receberam o comunicado de roubo de um veículo na cidade de Pedreira, os ladrões – segundo a polícia – trafegavam na SP340, sentido Jaguariúna.

Ao ser informado do crime, o Copom designou uma viatura para atender ocorrência, a equipe logo deslocou para a rodovia e alcançou o veículo, logo após passar o pedágio. Ao abordar os criminosos, com eles além da recuperação do veículo, os policiais também encontraram arama de fogo.

Na delegacia os policiais descobriram que além do veículo, os criminosos, também, haviam levado do local: celulares e relógios das vítimas que foram trancadas no banheiro do estabelecimento comercial.