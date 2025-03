Polícia Rodoviária Prende Indivíduo com Drogas Durante Operação Carnaval 2025 em Amparo

Uma equipe da Polícia Rodoviária composta pelo Cabo PM Da Silva e Cabo PM Felix em patrulhamento preventivo e ostensivo durante a Operação Carnaval 2025, na noite deste sábado, dia 01 de março, visualizou uma motocicleta trafegando normalmente pela rodovia SP-360 no sentido Serra Negra à Amparo, e ao se aproximar da base monitorada de Amparo o condutor reduziu a velocidade e começou a trafegar pelo acostamento, o que ensejou a abordagem. Durante a abordagem e consulta de seus antecedentes criminais, foi verificado que o indivíduo já possui diversas passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas.

Em revista pessoal foram localizados 3 kits com total de 82 envelopes plásticos de drogas análoga a cocaína em uma pochete presa a cintura do condutor e uma quantia de R$ 660,00 em espécie.

Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária de Serra Negra onde ficou preso e à disposição da Justiça.