Policial Militar comete suicídio em Cosmópolis

Na madrugada desta quarta-feira, dia 29, o Policial Militar Rafael Antunes Camargo cometeu suicídio em Cosmópolis. De acordo com as informações, o policial estava de folga e teria invadido uma casa e agredido uma pessoa na cidade.

A pessoa que sofreu a agressão acionou o 190 e relatou o fato. Ao se deslocar até o local do fato pela Rodovia SP-133 entre Cosmópolis e Limeira, a viatura avistou o Cabo Camargo parado no acostamento, ao lado da sua motocicleta.

De acordo com os policiais eles pararam a viatura e avistaram o PM, quando o soldado sacou a própria arma e deu um tiro na região da cabeça, caindo no acostamento.

Uma ambulância com paramédicos foi chamada, mas a morte foi constatada no local dos fatos.

Rafael Antunes Camargo servia na PM há seis anos, sendo a maioria deles na Companhia de Cosmópolis. Atualmente, trabalhava em Santa Bárbara d’Oeste.